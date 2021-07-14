Синоптики предупредили об усилении северо-западного ветра в Баку

БАКУ /Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о сильном ветре в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на службу.

"Ожидается, что с вечера 14-го и до второй половины дня 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 10-15, в порывах - 18-20 метров в секунду", - говорится в сообщении службы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)