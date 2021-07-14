Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Общество 14 июля 2021 16:30 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 41 696 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18 222, вторую дозу – 23 474.
Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 200 994. Первую дозу вакцины получили 2 512 773, вторую – 1 688 221 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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