БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 41 696 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18 222, вторую дозу – 23 474.

Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 200 994. Первую дозу вакцины получили 2 512 773, вторую – 1 688 221 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)