В Азербайджане выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 человека, летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 337 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 946 человек вылечились, 4 988 – скончались, число активных больных составляет 1 668.

За последние сутки в Азербайджане проведено 9 046 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 876 962.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)