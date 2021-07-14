Гособвинитель попросил 11 лет лишения свободы наемнику, воевавшему в Карабахе на стороне Армении (версия 2)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:40)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабахе, сообщает в среду Trend.

На заседании под председательством судьи Самира Алиева прокурор отметил, что в ходе судебного следствия вина подсудимого была полностью доказана. В связи с этим прокурор попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, а по истечению этого срока – немедленно депортировать его за пределы страны.

Выступая на суде, адвокат подсудимого отметил, что, хотя Эдуард Дубаков принимал участие в военных учениях на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, он не воевал против Вооруженных сил Азербайджана. Адвокат попросил учесть это как смягчающий факт.

Судья попросил времени для предоставления последнего слова подсудимому. Процесс продолжится 22 июля.

Согласно обвинительному заключению, Э.Дубаков, незаконно посетив оккупированные территории Азербайджана, участвовал в военных учениях в Кельбаджарском районе. С целью совершения провокации 14 января 2021 года он приехал из Турции в Баку, где был задержан в результате проведенной операции.

Отметим, что в отношении Э.Дубакова возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджанской Республики.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)