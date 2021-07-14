В области профобучения в Азербайджане внедрено подушевое финансирование по госзаказу
БАКУ /Trend/ - Профессиональное обучение в Азербайджане будет осуществляться по принципу подушевого финансирования на основании государственного заказа.
Как передает в среду Trend, в связи с этим внесены изменения в «Правила организации профессионального обучения соискателей и безработных». Новая поправка отражает механизм профессионального обучения на основе подушевого финансирования по госзаказу, отбор предприятий, занимающихся профессиональным обучением, на конкурсной основе.
Основная цель изменений заключается в совершенствовании и повышении эффективности системы профессионального обучения, обеспечении гибкости и конкурентоспособности в этой области, а также расширении партнерства между государственным и частным секторами.
Заинтересованные в участии в курсах профессионального обучения лица (предприятия) могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке https://forms.gle/i2bg2ab1RmCLQdfb6.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)