В области профобучения в Азербайджане внедрено подушевое финансирование по госзаказу

БАКУ /Trend/ - Профессиональное обучение в Азербайджане будет осуществляться по принципу подушевого финансирования на основании государственного заказа.

Как передает в среду Trend, в связи с этим внесены изменения в «Правила организации профессионального обучения соискателей и безработных». Новая поправка отражает механизм профессионального обучения на основе подушевого финансирования по госзаказу, отбор предприятий, занимающихся профессиональным обучением, на конкурсной основе.

Основная цель изменений заключается в совершенствовании и повышении эффективности системы профессионального обучения, обеспечении гибкости и конкурентоспособности в этой области, а также расширении партнерства между государственным и частным секторами.

Заинтересованные в участии в курсах профессионального обучения лица (предприятия) могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке https://forms.gle/i2bg2ab1RmCLQdfb6.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)