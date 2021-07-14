В бакинском медучреждении «Ени Клиника» заработает пункт вакцинации

БАКУ /Trend/ - Учитывая растущий спрос среди населения в связи с вакцинацией от коронавируса нового типа (COVID 19), в Баку увеличено количество пунктов вакцинации.

Как сообщает в среду Trend, с 15 июля в медучреждении «Ени Клиника» будет начат процесс вакцинации препаратами CoronoVac и Biontech/Pfizer.

Согласно информации, пункт вакцинации будет работать по будням с 9:00 до 16:00.

Отметим, что «Ени Клиника» находится по адресу: г. Баку, проспект Гейдара Алиева, 142.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)