Сегодня свыше 16 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 15 июля, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II группе специальностей в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, на Абшероне, в Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджебеди, Гекчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, ожидается, что в экзаменах, которые начнутся в 10:00, примут участие 16 757 абитуриентов.

Пропуск участников будет завершен за 15 минут до начала экзаменов.

Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист на экзамен, медицинскую декларацию о здоровье и оригинал документа, удостоверяющего личность, а именно:

а) удостоверения личности граждан Азербайджана (в том числе абитуриентов в возрасте до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства, и карты беженца, предоставляемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца.

(Редактор: Константин Шапиро)