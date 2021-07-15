В Азербайджане названа дата выплаты адресной соцпомощи
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 17 июля планируется выплатить адресную государственную соцпомощь, передает в четверг Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты.
Ранее сообщалось, что в связи с праздником Гурбан до 17 июля будут выплачены все пособия, стипендии и компенсации.
В июне 2021 года вырос размер адресной, государственной соцпомощи, выплачиваемой каждой семье. Если раньше эта сумма составляла 225,4 маната, то после повышения - 256,4 маната (рост на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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