Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром в отдельных местах полуострова прогнозируется кратковременный дождь, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-24, днем - 29-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)