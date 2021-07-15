БАКУ /Trend/ - 15 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены прошли в 22 городах и районах Азербайджана.

От участия в них были отстранены шесть абитуриентов, у которых были обнаружены мобильные телефоны.

Правильные ответы на закрытые и открытые тестовые задания будут в ближайшие часы размещены на сайте и страницах ГЭЦ в соцсетях.

15 июля, в 16:00, на канале ГЭЦ в Youtube и на его странице в Facebook начнется прямой эфир, в котором примут участие ответственные сотрудники центра и эксперты.

Они дадут пояснения по тестовым заданиям, которые были использованы на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей.

Абитуриенты смогут размещать свои вопросы в комментариях под прямым эфиром в Facebook или отправлять их на [email protected]

С 16 июля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов.

Результаты заданий открытого типа планируется обнародовать в ближайшие две недели.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)