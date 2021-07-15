Вакцинация - единственный способ борьбы с коронавирусом - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Нет необходимости в госпитализации граждан, получивших две дозы вакцины от коронавируса, а позже заразившихся COVID-19 и переносящих болезнь в легкой форме.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный инфекционист минздрава Азербайджана Тейяр Эйвазов.

По его словам, нет никаких научных доказательств того, что штамм "Дельта" коронавируса вызывает тяжелые осложнения.

"Несмотря на это, нельзя расслабляться. Также следует расширить масштабы вакцинации, так как она является единственным способом избавиться от болезни", - сказал Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)