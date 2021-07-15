Главный инфекционист минздрава Азербайджана назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Граждане с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной систем, имеющие патологии метаболизма, тяжелые формы диабета, онкологические заболевания входят в особую группу риска в связи с вакцинацией от коронавируса.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов.
По его словам, в любом случае невозможно полностью вакцинировать все население от COVID-19.
"У определенной части населения есть противопоказания к вакцинации. Нарушение цепочки инфицирования в результате появления иммунитета у подавляющего большинства граждан посредством вакцинации в будущем также защитит тех, кому противопоказана вакцина", - сказал Эйвазов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)