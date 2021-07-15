В Азербайджане выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 74 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом, 74 человека выздоровели, двое скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране в целом выявлен 337 801 случай заражения коронавирусной инфекцией, 331 020 человек вылечились, 4 990 – скончались, число активных больных составляет 1 791.
За последние сутки в Азербайджане проведено 9 093 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 886 055.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Региональный центр ООН поддерживает усилия стран Центральной Азии по укреплению мира и безопасности в регионе
Лента новостей
Региональный центр ООН поддерживает усилия стран Центральной Азии по укреплению мира и безопасности в регионе
Министр внутренней безопасности Израиля назначил координатора по контролю над соблюдением распоряжений минздрава
МИД Кыргызстана ведет работу с правительством Таджикистана и УВКБ ООН по эвакуации афганских кыргызов
В Азербайджане в отношении лиц, незаконно присвоивших побережье Каспия, составлены административные протоколы
Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрном секторе
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пятой годовщиной попытки госпереворота 15 июля в Турции
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям на освобожденных землях Азербайджана
В МВД Азербайджана направлены документы по более 120 фактам незаконного строительства на побережье Каспия