В Азербайджане выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 74 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом, 74 человека выздоровели, двое скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране в целом выявлен 337 801 случай заражения коронавирусной инфекцией, 331 020 человек вылечились, 4 990 – скончались, число активных больных составляет 1 791.

За последние сутки в Азербайджане проведено 9 093 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 886 055.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)