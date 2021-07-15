Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 15 июля 2021 17:12 (UTC+04:00)
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса 41 733 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 994, вторую – 23 739.

Общее количество введенных доз вакцины – 4 242 727.

При этом первую дозу препарата получили 2 530 767, вторую – 1 711 960 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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