Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса 41 733 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 994, вторую – 23 739.
Общее количество введенных доз вакцины – 4 242 727.
При этом первую дозу препарата получили 2 530 767, вторую – 1 711 960 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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