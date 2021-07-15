Минэкологии Азербайджана о причинах неразглашения информации о контрактах по сдаче в аренду лесных участков

БАКУ /Trend/ - Мы не можем предавать гласности детали контрактов по аренде лесных участков для создания агросадов из-за несогласия противоположной стороны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, при согласии противоположной стороны информация об этих контрактах может быть доведена до широкой общественности.

«Кроме того, озвучиваются мнения по поводу отказа с нашей стороны предоставить карты лесных участков, предусмотренных для создания агросадов. На мой взгляд, лучше вообще не давать информацию, чем делиться неточными сведениями. У нас нет уточненных карт лесного массива, в последний раз такие карты были созданы в 2004 году на бумажных носителях. К сожалению, в данном вопросе мы отстаем. А для реализации картографического проекта нужны большие средства. Мы собираемся это сделать за счет средств, выделенных нашими внебюджетными фондами. В связи с этим уже сделано обращение в Государственную службу по имущественным вопросам», – добавил Керимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)