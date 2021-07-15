БАКУ /Trend/ - Общий объем водных ресурсов Азербайджана уменьшился на 10-12 процентов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, основная причина этого – климатические изменения.

«Даже самые оптимистичные прогнозы предсказывают дальнейшее сокращение водных ресурсов еще на 10-12 процентов к 2050 году. Мы должны правильно оценить ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении, и обеспечить их справедливое распределение. В связи с этим в прошлом году соответствующим распоряжением Президента Азербайджана была создана Комиссия по водным резервам и проделана большая работа по контролю за водными ресурсами», – сказал Вугар Керимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)