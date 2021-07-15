Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с Гурбан байрамы

БАКУ /Trend/ - Государственное управление дорожной полиции Баку обратилось к водителям в связи с Гурбан байрамы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление, водителей призывают не занимать проезжую часть автомобильных дорог, нарушая правила парковки и останавливаясь около пунктов забоя скота и продажи мяса, чтобы не создавать тем самым неудобств для остальных участников движения.

При этом водителям, выезжающим в регионы в связи с праздником, следует убедиться в исправном техническом состоянии транспортного средства перед дальней поездкой, соблюдать правила дорожного движения и режим отдыха во время путешествия.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)