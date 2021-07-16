Азербайджан отправит Кыргызстану 40 тыс. доз вакцины от COVID-19 AstraZеneca
БАКУ /Trend/ - Азербайджан отправит Кыргызстану 40 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZеneca в качестве гуманитарной помощи, сообщает в пятницу Trend.
Напомним, что при поддержке посольства Узбекистана в Баку и узбекского представительства ЮНИСЕФ рамках программы COVAX из Азербайджана в Узбекистан было отправлено 50 тысяч доз вакцины AstraZеneca.
В качестве гуманитарной помощи Азербайджан планирует отправить вакцину и в другие страны.
Отметим, что в сфере глобальной борьбы с пандемией Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам, включая государства Движения неприсоединения. Кроме того, он направил ВОЗ добровольный взнос в размере 10 миллионов долларов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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