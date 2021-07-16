В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались до 200 человек
БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 199 человек.
Об этом сказали в министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает в пятницу Trend.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 86 791.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 21 885 человек, и общее число инфицированных достигло 3 485 941. Состояние 4 135 из них оценивается как тяжелое.
До настоящего времени от коронавируса в Иране выздоровели 3 101 618 человек, более 24,8 миллиона сдали тест на COVID-19.
Всего в Иране использовано порядка 7,93 миллиона доз вакцины от коронавируса.
Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5,68 миллиона, вторую дозу - 2,25 миллиона.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)