В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались до 200 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 199 человек.

Об этом сказали в министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает в пятницу Trend.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 86 791.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 21 885 человек, и общее число инфицированных достигло 3 485 941. Состояние 4 135 из них оценивается как тяжелое.

До настоящего времени от коронавируса в Иране выздоровели 3 101 618 человек, более 24,8 миллиона сдали тест на COVID-19.

Всего в Иране использовано порядка 7,93 миллиона доз вакцины от коронавируса.

Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5,68 миллиона, вторую дозу - 2,25 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)