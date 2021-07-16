В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей (версия 2)

(первая версия в 14:18)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 27-28 июля проведет вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей.

28 июля будут организованы вступительные экзамены по IV группе специальностей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Участники могут распечатать пропускной лист на экзамен с сайта ГЭЦ.

Экзамены начнутся в 10:00, и пропуск на них будет прекращен за 15 минут до начала.

Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист, декларацию о здоровье и удостоверение личности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)