Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 774 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18 123, вторую – 22 651.
Общее количество введенных доз вакцины – 4 283 501.
При этом первую дозу препарата получили 2 548 890, вторую – 1 734 611 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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