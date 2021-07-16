В Азербайджане выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 человека (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 человека, летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 337 970 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 112 человек вылечились, 4 990 – скончались, число активных больных составляет 1 868.
За последние сутки в Азербайджане проведено 8 628 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 894 683.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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