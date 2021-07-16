Общественный транспорт в Баку будет работать и в субботу – БТА

БАКУ /Trend/ - Согласно поправке в соответствующее постановление Кабинета министров Азербайджана «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом», в субботу, 17 июля, пассажирские перевозки в Баку будут осуществляться в штатном режиме.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, что с 00:00 18 июля по 06:00 22 июля регулярные пассажироперевозки будут приостановлены.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)