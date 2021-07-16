Команда Азербайджана завоевала бронзу на Гран-при по художественной гимнастике в Израиле
БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль в многоборье на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль), сообщает Trend.
Гран-при проходит 16-17 июля. В состав команды Азербайджана входят: Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и Нармина Самедова.
Команда Азербайджана заняла третье место в многоборье с результатом 87.600 балла.
Первое место заняла команда Израиля (95.650 балла), на втором месте – команда Украины (91.450 балла).
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
Страны Центральной и Южной Азии намерены сотрудничать во внедрении цифровых платформ в сферу международной торговли
Лента новостей
МИД: Транспортно-логистические проекты Центральная-Южная Азия представляют особый интерес для Казахстана
Помощь Азербайджана еще больше укрепит двусторонние отношения дружбы и стратегического партнерства – посол Кыргызстана (ВИДЕО)
Кёнуль Нуруллаева обратила внимание Международного парламента по толерантности и миру на минный террор Армении (ФОТО/ВИДЕО)
Aviasales.az совместно с Фондом Nargis запустили благотворительный марафон, приуроченный к Гурбан байраму
Состоялось торжественное открытие "Славянского базара". Азербайджан представляет актер Шушинского театра (ФОТО/ВИДЕО)
Организованная Азербайджаном промежуточная министерская конференция ДН – важный шаг в деле мобилизации политической воли – МИД РФ
Страны Центральной и Южной Азии намерены сотрудничать во внедрении цифровых платформ в сферу международной торговли
Узбекистан благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за передачу вакцины от COVID-19 - посол
Счастлив тот человек, имя которого после его смерти остается живым… Mədəniyyətimiz – Tariximiz (ФОТО)
Антитела у излечившихся от COVID-19 также эффективны против штамма "Дельта" - азербайджанский эксперт
Зангезурский коридор откроет новые возможности для евразийского пространства - вице-премьер Азербайджана
Главное – это создание предпосылок для построения устойчивого будущего Южного Кавказа – постпред России
Азербайджан - одна из немногих стран, присоединившихся к международным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19 - депутат
В Азербайджане планируется создать свыше тысячи новых рабочих мест за счет льготных кредитов – министр
Упрощение процедур приватизации создает широкие возможности для привлечения инвесторов в Азербайджан
«Лаборатория Касперского»: больше трети пользователей готовы доверить выбор пары продвинутым технологиям