В Баку из России доставлены 20 новых вагонов метро (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для ЗАО «Бакинский метрополитен» в электродепо имени Наримана Нариманова доставлены 20 новых вагонов производства российского «Метровагонмаша», сказал в субботу Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, согласно заключенному в 2019 году контракту, вагоны построены по заказу и в соответствии с техническими условиями ЗАО «Бакинский метрополитен».

Составы с вагонами моделей В 81-765 и B81-/766 четвертого поколения заменят поезда, срок эксплуатации которых истек.

Глава пресс-службы отметил, что система кондиционирования новых вагонов соответствует климатическим условиям Баку.

«Вместимость новых составов выросла на 15 процентов. В вагонах есть места для детских и инвалидных колясок, большого багажа, созданы многофункциональные зоны для стоящих пассажиров. Расширена кабина машиниста. Система внутреннего и внешнего видеонаблюдения оптимизирует возможности контроля машиниста. В ближайшие дни новые вагоны будут протестированы. С доставленными вагонами количество новых составов достигнет 19 (95 вагонов)», - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)