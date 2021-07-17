В Бакинском метро будут курсировать поезда без машинистов

БАКУ /Trend/ - После завершения строительства фиолетовой ветки Бакинского метрополитена поезда будут курсировать без машинистов.

Об этом в субботу сказал Trend руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Бахтияр Мамедов.

По его словам, после завершения строительства фиолетовой ветки в пользование будет передано собственное депо этой линии, а поезда смогут работать без машинистов. Поезда будут управляться Системой управления радиоволнами (CBTC). Система заработает после ввода в эксплуатацию пятой станции фиолетовой ветки.

Отметим, что три станции фиолетовой ветки Бакинского метрополитена уже введены в эксплуатацию, начаты предварительные работы по строительству четвертой станции.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)