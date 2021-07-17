Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-65, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов.

Завтра в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)