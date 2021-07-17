В дни праздника Гурбан температура воздуха в Баку и на Абшероне местами превысит 40 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - В дни праздника Гурбан максимальная температура воздуха в дневные часы в Баку и на Абшеронском полуострове составит 38, а 20-21 июля - местами 41 градус тепла, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В районах Азербайджана температура воздуха днем в среднем составит 35-40, а 20-22 июля в отдельных низменных районах ожидается ее повышение до 42-44 градусов тепла.
Отметим, что в связи с праздником Гурбан дни 19, 20 и 21 июля объявлены в Азербайджане нерабочими.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Наш совместный проект с Trend - грандиозное событие в истории азербайджанской журналистики - первый замгендиректора ТАСС
Цветок харыбюльбюль и Славянский базар. Представитель Азербайджана будет закрывать конкурсные дни фестиваля (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)
Главным вопросом сегодня является создание профессиональной, качественной журналистики – Эльчин Шихлы
Распространение оперативной и непредвзятой информации о регионе может стать основой для будущего сотрудничества – Лейла Абдуллаева (ВИДЕО)
Eastweststream.com придаст серьезный импульс информированию российской общественности об азербайджанских реалиях – Миршахин Агаев
Создание новой медиаплатформы Eastweststream.com имеет исключительное значение – азербайджанский депутат
Медиаплатформа Eastweststream.com займет свое место на мировом информационном рынке – Агентство (ВИДЕО)
В СССР журналистика была грамотной, но такой точности на русском языке, как в Азербайджане, не было - Михаил Гусман (ВИДЕО)
На мировой рынок политических и экономических новостей выходит новый амбициозный игрок - Эмин Алиев о совместном проекте агентств Trend и ТАСС (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане обнародован рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром
PwC Kazakhstan проведет заверение выпусков зеленых и социальных облигаций для казахстанских эмитентов
МИД: Транспортно-логистические проекты Центральная-Южная Азия представляют особый интерес для Казахстана