В Азербайджане подведены итоги экзаменов, проведенных 1-2 июля

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана подвел итоги экзаменов, проведенных первого и второго июля 2021 года.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГЭЦ, сдавшие первый этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения для выпускников прошлых лет по I-IV группам специальностей; сдавшие вступительные экзамены в колледжи на базе 11-летнего образования по V группе специальностей и дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хотел сдавать в рамках конкурса экзамен по другому иностранному языку; сдавшие дополнительный экзамен для тех, кто хотел принять участие в конкурсе на языке, отличном от языка, на котором был сдан выпускной экзамен, могут узнать результаты перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netbak1/.

Сдавшие выпускной экзамен для учеников 11 класса, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проводимых в апреле, а также сдавшие экзамены экстерном могут узнать свои результаты по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/.

Также можно ознакомиться с результатами, отправив SMS с рабочим номером на короткий номер 7727.

Из 22 679 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 3 437 на них не явились. Результаты 15 человек аннулированы за нарушение правил экзамена.

Самый высокий результат среди участников вступительных экзаменов показал выпускник 2020 года средней школы №21 Зангиланского района. Абитуриент, сдавший экзамен по IV группе специальностей, набрал 287,8 балла из возможных 300.

Центр организует с 23 июля процесс онлайн-апелляции (через программу Zoom или по телефону). До подачи заявления в апелляционную комиссию нужно ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценки каждого открытого задания на сайте ГЭЦ. Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 18-22 июля, заполнив электронную форму заявки на сайте ГЭЦ. Те, кто не пройдет регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Участие ученика в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из родителей. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)