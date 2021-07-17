Азербайджан временно ограничил импорт мясной продукции из российского региона

БАКУ /Trend/ - По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в Костромской области России выявлена оспа мелкого рогатого скота.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, в этой связи введено временное ограничение на импорт в нашу страну из этого российского региона мелкого рогатого скота, продукции из него и сырья, в том числе генетического материала.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)