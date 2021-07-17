В Азербайджане за сутки число инфицированных коронавирусом превысило 200

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусом, 88 человек выздоровели, один - скончался, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 183 случая заражения коронавирусной инфекцией, 331 200 человек вылечились, 4 991 – скончался, число активных больных составляет 1 992.

За последние сутки в Азербайджане проведено 10 817 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 905 500.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)