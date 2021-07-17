Азербайджанские гимнасты завоевали медали на онлайн-соревновании по аэробной гимнастике Korea Open
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты приняли участие в 6-ом Открытом чемпионате Кореи по аэробной гимнастике под названием Korea Open, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
По итогам соревнования, организованного онлайн, азербайджанский гимнаст Владимир Долматов занял первое место в индивидуальной мужской программе во взрослой возрастной категории.
Среди гимнастов в возрастной категории 12-14 лет азербайджанское трио в составе Сары Алиханлы, Санам Кязымовой и Алии Исмаиловой заняло третье место.
Марьям Топчубашова, выступившая в той же возрастной категории в индивидуальной программе, стала девятой среди 66 гимнасток.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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