Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 869 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 14 499, вторую – 19 370.

Общее количество введенных доз вакцины – 4 357 356.

При этом первую дозу препарата получили 2 580 819, вторую – 1 776 537 человек.