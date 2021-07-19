МЧС Азербайджана предупреждает население в связи с усиливающейся жарой

БАКУ /Trend/ - По информации Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни температура воздуха в Азербайджане будет повышаться, и местами максимальная температура достигнет 42-44 градусов тепла, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

"В такую погоду неосторожность и невнимательность могут привести к пожарам. Также в этот период население начинает чаще пользоваться кондиционерами, что увеличивает риск коротких замыканий в сети. В связи с этим МЧС просит учитывать угрозу пожаров в связи с повышением температуры воздуха и призывает тщательно соблюдать противопожарную безопасность. Также в эти дни гражданам не следует во избежание солнечного удара долго находиться на открытом воздухе, в том числе долго оставаться под прямыми солнечными лучами на пляжах. Рекомендуется надевать светлую, легкую, хлопчатобумажную одежду, больше находиться в тени или прохладном месте", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова)