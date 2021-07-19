Самолет AZAL доставил в Боснию и Герцеговину вакцины против коронавируса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня самолет "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) доставил 40 тысяч вакцин против коронавируса в столицу Боснии и Герцеговины (Сараево).

Об этом сообщили в понедельник Trend в AZAL.

Напомним, что согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca будут доставлены также в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.