В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 213 человек
БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 213 человек.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 87 837.
За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 27 379 человек, и общее число инфицированных достигло 3 603 527, состояние 4 518 из них оценивается как тяжелое.
На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 185 946 человек, проведено свыше 25,2 миллиона тестов на COVID-19.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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