Марина Некрасова примет участие в Олимпиаде с большим соревновательным опытом – главный тренер сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - До начала Олимпийских игр в Токио остались считанные дни. Азербайджанская спортсменка Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика), которая впервые выступит на Олимпиаде, усердно готовится к долгожданным соревнованиям, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Как отметила главный тренер сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике Ольга Баркалава, в первую очередь уделяется внимание поддержанию физической формы и психологической подготовке спортсменки.

"В ходе тренировочного процесса мы уделяем внимание сложности программы и стабильности выполнения элементов. Также достаточно времени уделяется процедурам восстановления, поддержанию функциональной выносливости организма, а также соблюдению ежедневного режима. Из-за разницы во времени (пять часов) с городом, где будут проходить Олимпийские игры, мы скорректировали время тренировок и отдыха", - сказала Баркалава,

Лицензия на Олимпиаду, завоеванная Мариной Некрасовой, стала первой в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

"Это очень хороший результат, и Марина примет участие в Олимпийских играх - самом важном соревновании в карьере спортсмена, имея большой соревновательный опыт. Конечно, волнение присутствует, и это хорошо. Потому что это показатель ответственного подхода к своей работе. Думаю, что главное ее качество на этом пути - это ответственный подход к работе и целеустремленность", - подчеркнула она.

Ольга Баркалава отметила, что много времени ушло на разработку плана обучения и исправление слабых моментов программы.

"Мы всегда обсуждаем программу. Марина озвучивает свое мнение, а я помогаю увидеть ее ошибки. Потому что одним из важных путей к достижению цели является диалог между тренером и спортсменом. Мы также работаем с психологом. Очень важно владеть информацией об эмоциональном состоянии спортсмена во время подготовки к важным соревнованиям", - сказала Баркалава.

Главный тренер выразила надежду на то, что Марина Некрасова достойно выступит на Олимпийских играх.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)