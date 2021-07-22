Подготовка к Олимпиаде продолжается в максимально усиленном режиме – тренер азербайджанского гимнаста Ивана Тихонова

БАКУ /Trend/ - До открытия Олимпийских игр в Токио осталось очень мало времени. Азербайджанские гимнасты, которые примут участие в Олимпиаде, усиленно тренируются, чтобы достойно выступить на соревнованиях, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях по мужской спортивной гимнастике, которые пройдут в рамках Олимпийских игр, Азербайджан представит спортсмен Иван Тихонов.

По словам тренера азербайджанского гимнаста Сергея Шестеркина, сейчас все внимание сосредоточено на отработке точности при выполнении программ.

"Подготовка проходит в соответствии с планом. В мае и июне мы приняли участие в двух Кубках мира, и они прошли достаточно успешно. На этих соревнованиях мы испытали новую программу. На данный момент подготовка продолжается в максимально усиленном режиме", - отметил тренер.

Он подчеркнул, что программа была протестирована на соревнованиях, и на последнем подготовительном этапе идет отработка сложности, вносятся небольшие коррективы.

Шестеркин добавил, что Иван Тихонов - опытный спортсмен и усердно трудится, чтобы справиться с такой ответственной миссией, как участие в Олимпиаде. "Главное - сохранить ритм на последнем подготовительном этапе", - сказал тренер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)