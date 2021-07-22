Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-27, днем - 30-35, в Баку ночью - 24-26, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

Ожидается, что 23-24 июля скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-18, местами 20-23 метра в секунду.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем - 33-38, в горах ночью - 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.

С 22-го и до второй половины дня 24 июля в основном в северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами проливные, град. Скорость западного ветра будет достигать 15-20, местами - 23-25 метров в секунду. Ожидается повышение уровня воды в реках.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)