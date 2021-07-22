Azercell поздравляет представителей СМИ с Днем Национальной Прессы и Журналистики

Абоненты Mediacell получили 5 GB в подарок от лидирующего оператора мобильной связи

22 июля азербайджанские СМИ отмечают 146-летие со дня выпуска в 1875 году Гасан беком Зардаби первого печатного номера газеты «Əkinçi». В современную эпоху глобализации и развития информационно-коммуникационных технологий наличие свободных и независимых СМИ продолжает оказывать значительное влияние на общество.

Бесценен вклад представителей СМИ за время 44-дневной Второй Карабахской войны, сыгравшей решающее значение для судьбы нашей страны. Эти люди, свидетели новейшей истории Азербайджана, освещали успехи Национальной Армии, ведущей бои за освобождение оккупированных земель, донося новости о победах до общественности.

Лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telekom», традиционно подготовил специальный подарок по случаю профессионального праздника представителей медиа. С 22 по 23 июля все пользователи тарифа Mediacell могут получить в подарок мобильный интернет-пакет объемом в 5 GB от Azercell, отправив ключевое слово 1875 на короткий номер 2723 (Ознакомиться с условиями акции вы можете по этой ссылке: (https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/special-offers/national-press-and-journalism-day-campaign-2021.html).

Отметим, что в День Национальной Прессы и Журналистики представители Azercell встретились с семьями Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абишова, трагически погибших на освобожденных территориях при исполнении своих обязанностей, и с глубокой скорбью почтили их память.

ООО «Azercell Telecom» высоко ценит работу прессы Азербайджана и всегда придает особое значение деятельности национальных СМИ!