В Баку продолжается суд над 13 армянскими террористами (ФОТО) (версия 2)

Общество 22 июля 2021 17:48 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:08)

БАКУ /Trend/ - В административном здании Бакинского апелляционного суда 22 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу еще 13 членов армянской террористической вооруженной группы – Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича, Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Сережевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Херабяна Храйра Храчовича, Гаспаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Григоровича, Геворкяна Ашота Артаковича и Аграманяна Мартина Мушеговича.

Как передает в четверг Trend, заседание проходит под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмайлова.

На нем было объявлено о завершении судебного следствия, после чего выступил прокурор.

Он попросил суд исключить из обвинительного заключения статьи 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).

Он также призвал признать подсудимых виновными по статьям 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой) и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима, а после истечения этого срока - депортировать.

Затем выступила сторона защиты. Адвокаты призвали суд оправдать подсудимых, которые в своем последнем слове отметили, что верят в справедливый вердикт.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Отметим, что ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористическо - подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении 13 членов незаконного вооруженного формирования по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса АР, было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики, было направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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