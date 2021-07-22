Руководители СМИ посетили Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел медиа-тур с участием руководителей известных азербайджанских СМИ. Известные журналисты Рашад Меджид, Вусала Махиргызы, Эльхан Шукюрлу, Айнур Джамалгызы, Эльнур Магеррамли, Вусал Мамедов, Эльшад Эйвазли и Афсаладдин Агаларов ознакомились с созданными в вузе условиями.

В рамках медиа-тура гости посетили учебный кампус университета. Ректор БВШН Эльмар Гасымов подробно проинформировал руководителей СМИ о сформированной в университете учебно-исследовательской среде.

Журналисты ознакомились с учебными аудиториями, исследовательскими лабораториями и спортивным комплексом. Экспонаты созданного при университете Музея нефти вызвали большой интерес у представителей СМИ.

Э. Гасымов рассказал гостям об успехах студентов и выпускников вуза. Ректор отметил, что БBШН сохраняет лидирующие позиции по приему и количеству президентских стипендиатов. Говоря об успехах выпускников этого года, он сообщил, что выпускники БВШН продолжат свое образование в магистратурах и докторантурах 50 университетов 16 стран мира. Одновременно с этим ректор отметил, что 7 выпускников вуза будут учиться в знаменитых вузах США, а 6 - по программе DAAD в известных университетах Германии.

Журналисты высоко оценили процесс обучения в университете, отвечающий современным стандартам, отметив, что БВШН служит примером для других вузов.

Во время беседы с гостями Э. Гасымов подчеркнул, что руководствуясь девизом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий!», Бакинская высшая школа нефти с честью продолжит миссию по подготовке высококвалифицированных англоговорящих специалистов.