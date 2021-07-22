Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 17 067 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 5 392, вторую – 11 675.
Общее количество вакцинированных по стране составляет 4 415 967.
При этом первую дозу вакцины получили 2 602 510, вторую – 1 813 457 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Лента новостей
В Азербайджане разоблачены должностные лица, фальсифицировавшие данные о прохождении вакцинации от COVID-19
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тапгарагоюнлу в Геранбое (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию детсада-яслей на 200 мест в Нафталане (ФОТО)
Представлен фильм о роли азербайджанских журналистов, операторов и фотографов в 44-дневной Отечественной войне (ВИДЕО)
Приверженность принципам трехстороннего заявления - залог мира и стабильности в регионе - российский политолог
ФАО поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана (Эксклюзив)
Еще ряд участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения в Турции (ФОТО)
Визит Шарля Мишеля имеет большое значение для развития отношений между Азербайджаном и ЕС - украинский эксперт
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции систем водоснабжения и канализации в Дашкесане
Президент Ильхам Алиев ознакомился в Дашкесане с деятельностью Интегрированного регионального перерабатывающего комплекса «Човдар» ЗАО AzerGold
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Худате розданы праздничные подарки по случаю Гурбан байрамы (ФОТО)
В минздраве Азербайджана назвали число сотрудников медучреждений, привлеченных к исследованию в связи с вакциной от COVID-19