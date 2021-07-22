БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 17 067 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 5 392, вторую – 11 675.

Общее количество вакцинированных по стране составляет 4 415 967.

При этом первую дозу вакцины получили 2 602 510, вторую – 1 813 457 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)