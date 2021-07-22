В Азербайджане выявлены 212 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 212 случаев заражения коронавирусом, 92 человека выздоровели, один - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 339 274 случая заражения коронавирусной инфекцией, 331 629 человек вылечились, 4 999 – скончались, число активных больных составляет 2 646.

За последние сутки в Азербайджане были проведены 7 655 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 943 568.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)