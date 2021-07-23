При TƏBİB создается call-центр

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) работает над созданием своего call-центра. Об этом сказала специалист по психосоциальной поддержке TƏBİB Нармин Османлы, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, с начала пандемии коронавируса на горячую линию психологической поддержки (короткий номер 1542) TƏBİB обратились 1 122 человека.

"459 из них - больные коронавирусом. В период ужесточенного карантина было больше обращений. Кроме того, множество обращений было связано с внутрисемейными отношениями, депрессивным состоянием. Психологическая поддержка была оказана и 1 007 медработникам", - сказала Османлы.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)