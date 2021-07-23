В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении директора и сотрудников интернет-СМИ

БАКУ /Trend/ - В Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана на основании заявления о вымогательстве путем шантажа региональным корреспондентом интернет-СМИ Ltv 7 XƏBƏR Фазилем Гулиевым и блогером Вюсалом Зейналовым возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как говорится в сообщении пресс-службы, 13 февраля 2021 года Гулиев и Зейналов, представившись журналистами, незаконно проникли на территорию одной из воинских частей Государственной пограничной службы и провели посредством мобильных телефонов видеосъемку хозяйственной деятельности. Угрожая распространить эти видеокадры в социальных сетях, они потребовали у командования воинской части 500 манатов.

Также было установлено, что директор Ltv 7 XƏBƏR Джейхун Шамилов совместно со своим заместителем Гюльмирзой Раджабовым, корреспондентами Севиль Мерендской, Гюльнарой Мамедовой и другими, личности которых устанавливаются следствием, сначала собрали информацию о нарушении правил карантина отдельными лицами, а затем путем шантажа брали с них деньги за то, чтобы эта информация не стала достоянием общественности.

Таким образом, Гулиеву, Зейналову, Шамилову, Раджабову, Мерендской и Мамедовой были предъявлены обвинения по статье 182.2.1 (вымогательство группой лиц по сговору) и другим статьям Уголовного кодекса АР, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста и передачи под надзор полиции.

Генеральная прокуратура призывает граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, обращаться на короткий номер 961 горячей линии надзорного ведомства и в Следственное управление по адресу: ул. Нагорная, 21, квартал 3105. Телефоны: (+994 12) 361-16-14; 361-16-13.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)