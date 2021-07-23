БАКУ /Trend/ - Импортируемая в Азербайджан из Ирана халва оказалась непригодной к употреблению.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, была проинспектирована партия халвы, импортируемой иранским ООО "AGROSTAR COMPANY".

В ходе проверки образцы продукта были переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности. По итогам исследования в представленном образце были обнаружены плесень и дрожжи.

Партия халвы общим весом 240 кг была сочтена непригодной к употреблению c принятием соответствующих мер для предотвращения попадания этого продукта в торговую сеть.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)