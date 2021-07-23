В Иране за последние сутки от коронавируса скончались более 200 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 210 человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране с начала пандемии достигло 88 273.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 21 814 человек, и общее число инфицированных достигло 3 645 654, состояние 4 696 из них оценивается как тяжелое.