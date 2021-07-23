Перенесено подготовительное заседание суда по уголовному делу Вугара Сафарли (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Перенесено подготовительное заседание суда по уголовному делу ранее арестованного бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Тахмины Ягубовой, Валеха Оруджева, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева, сообщает в пятницу Trend.

На заседании 23 июля под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азера Пашаева после уточнения анкетных данных обвиняемых выяснилось, что адвокат подсудимого Шахина Ибрагимова отсутствует.

Судья заявил, что предварительные слушания не состоятся из-за отсутствия адвоката подсудимого. Поэтому заседание было перенесено на 30 июля.

Отметим, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК.

Решением суда в отношении Вугара Сафарли была избрана мера пресечения в виде ареста, а другие лица были переданы под надзор полиции.

В рамках предварительного следствия было обеспечено возмещение части нанесенного ущерба. Также наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых.

Одним из пострадавших по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)