RDM создаёт возможность записаться к известным израильским врачам, не выезжая из Азербайджана

Единственный многопрофильный медицинский центр в Баку, обладающий самой престижной международной сертификацией JCI (Joint Commission International, США) – Respublika Diaqnostika Mərkəzi (RDM), продолжая быть гарантом здорового общества, создаёт возможность записаться на приём к известным Израильским врачам, не выезжая из Азербайджана.

В августе этого года, 2 топовых врача из Израиля - педиатр Йонатан Йешиягу и кардиолог-аритмолог Ариэль Липченко готовы будут принять всех желающих в стенах клиники RDM.

6 и 7 августа педиатр Йонатан Йешиягу будет принимать пациентов возраста от 0 до 18 лет в клинике RDM. Записаться на приём могут все, кого беспокоят проблемы, связанные с педиатрией, за исключением таких направлений как хирургия и ортопедия.

Дополнительно доктор Йешиягу готов принять пациентов с детской эндокринологией (нарушения роста, гормон роста, проблемы щитовидной железы, диабет, инсулиновые помпы и т. д.).

Клиника RDM советует заранее подготовить:

Документы предыдущих проверок ребенка на русском или английском языке,

Предыдущие лабораторные тесты и рентгеновские снимки.

27 и 28 августа кардиолог-аритмолог Ариэль Липченко посетит клинику RDM. Основные направления доктора:

Лечение всех видов сердечных аритмий у взрослых и детей

Установка кардиостимуляторов и дефибрилляторов

Проведение радиочастотных абляций сердца

Лечение потери сознания (синкопальных состояний)

Клиника RDM советует заранее подготовить:

Анализы крови (общий, биохимия, коагуляция, гормоны щитовидной железы) Эхокардиография Ленту и расшифровку суточного холтера ЭКГ, на котором зафиксирована аритмия (иногда достаточно ленты ЭКГ с признаками аритмии)

Также 27 и 28 августа известный проктолог Марат Хайкин будет готов принимать пациентов в RDM.

Контакт для записи и дополнительной информации: +994 50 965 53 16

Больше информации о клинике, акциях и врачах можно получить, перейдя на социальные сети RDM: Facebook, Instagram или посетив вебсайт клиники.

O JCI

Аккредитация JCI признана золотым стандартом в мировой среде здравоохранения. JCI стремится улучшить обслуживание пациентов с помощью услуг аккредитации и сертификации. JCI - мировой лидер в области качества медицинского обслуживания и безопасности пациентов. Весь медицинский персонал RDM несет ответственность за полное и точное обследование пациента перед проведением любых медицинских услуг.